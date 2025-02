Lapresse.it - Marche, chiuso il bando per il rafforzamento competitivo delle filiere

Leggi su Lapresse.it

Si è da pocoilregionale destinato alproduttive, aperto nel mese di dicembre. Le proposte arrivate sono state 17 per un contributo richiesto di circa 4,6 milioni di euro, a fronte di una dotazione complessiva 3.888.168 euro . Sono 58 le piccole e medie imprese coinvolte. “L’obiettivo – ricorda l’assessore regionale alle Attività produttive, Andrea Maria Antonini – era dunque quello di migliorare la competitività e la resilienzamicro piccole e medie Imprese marchigiane, rafforzandone leproduttive attraverso investimenti critici da realizzare in comune”.IlIlè stato finanziato nell’ambito del Programma RegionaleFESR 2021/2027, ed era rivolto in particolare alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) e ai professionisti che operano in forma aggregata attraverso contratti di rete, consorzi, società consortili o joint ventures.