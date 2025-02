Puntomagazine.it - Marano. potere al popolo sulla commissione d’accesso: “Al peggio non c’è mai fine, dopo l’immobilismo di Morra”

Latorna aper verificare possibili legami con la criminalità organizzataUn incubo che si ripropone per la città di: laripiomba nelle stanze comunali.Così come accaduto con Liccardo e Visconti, anche l’Amministrazioneè entrata nel mirino della Prefettura che ha inviato unaper verificare la sussistenza di “concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli amministratori”.Da cittadini siamo profondamente preoccupati: un nuovo scioglimento per infiltrazioni camorristiche significherebbe l’ennesimo schiaffo al processo democratico.Sappiamo bene, dato che l’abbiamo provatonostra pelle, che il commissario prefettizio non è mai un osservatore neutrale, pertanto speriamo, per il bene di tutti noi, che non vengano rilevate motivazioni tali da procedere con il commissariamento.