Ilgiorno.it - Manuel ucciso per un paio di cuffie, chiesto il processo immediato per Daniele Rezza: rischia l’ergastolo

Milano – Potrebbe andare a, il ventenne che lo scorso 11 ottobre a Milano haa coltellateMastrapasqua, di 31 anni, per rubargli undida pochi euro mentre stava rientrando a casa dopo un turno di lavoro in un supermercato. La Procura hail rito, cioè omettendo la fase dell’udienza preliminare, e starà al giudice per le indagini preliminari disporlo entro i prossimi cinque giorni oppure rigettare la richiesta., che ha già confessato il delitto, è in carcere con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato anche dai futili motivi e rapina e, viste le imputazioni, una condanna al. Se il giudice dovesse disporre l’, ilinizierà davanti alla Corte d’Assise di Milano., chi è il 19enne che haMastrapasqua: “Non pensavo fosse morto” “Quando ho visto il ragazzo volevo prendergli tutto, nel senso soldi, cellulare, cose che potevo rivendere”, aveva dettonell’interrogatorio davanti al giudice per le indagini preliminari Domenico Santoro, dopo il fermo disposto nell’inchiesta dei carabinieri del Nucleo investigativo.