Ilgiorno.it - Manovali, camerieri e serramentisti

Leggi su Ilgiorno.it

Manovale e muratore, 4 posti. Requisiti: esperienza nel settore; Mansione: impiego in diversi cantieri in Palazzolo e paesi limitrofi; Contratto: tempo determinato; Sede di lavoro: Palazzolo sull’Oglio; Candidature: inviare il proprio curriculum in formato pdf, specificando il numero dell’offerta (40137), all’indirizzo email [email protected] e per conoscenza a [email protected] . Cameriere, 2 posti. Requisiti: lingua italiana; Mansione: servizio ai tavoli, prendere gli ordini con uso palmare e sistemazione sala; Contratto: tempo determinato; Candidature: inviare il curriculum con autorizzazione al trattamento dati all’indirizzo email [email protected] e per conoscenza al [email protected] , codice 40266. Serramentista, 2 posti. Requisiti: esperienza (non indispensabile) macchinari di taglio e lavorazione del serramento; assemblaggio, indispensabile patente B e auto propria.