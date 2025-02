Lanazione.it - Manifattura tutta pubblica. Il Comune vuole revocare la vendita della parte est

"Il complesso dell’exresterà pubblico e sarà destinato a servizi di interessecomunità, in considerazione del suo valore strategico". Dopo mesi si torna a parlare del grande contenitore del centro storico e lo si fa perché l’amministrazione comunale – con una nota – sottolinea come l’ipotesi di recupero avanzata da Innovation Hub sia in linea con quanto Palazzo Orsettirealizzare nello stabile. "L’indagine esplorativa – si legge in una nota – che è stata promossa per ricevere manifestazioni d’interesse per la rigenerazione degli edifici Sud-Ovest dell’exTabacchi - con ipotesi progettuali di recupero, riqualificazione, restauro degli immobili con previsione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività di servizio per i cittadini (socio-culturali, formative, eccetera) ed in misura residuale attività economiche accessorie - ha indicato che la proposta di Music Innovation Hub Spa Impresa Sociale, per conto del Patto Polimea, persegue gli indirizzi specificati nel bando e risponde a quanto espresso nel programma di mandatoamministrazione comunale in carica.