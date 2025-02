Lanazione.it - Mangia un salume e muore, titolare dell’azienda a processo

Perugia, 19 febbraio 2025 – È morta a causa dei batteri presenti nelto. Per questo motivo la procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio deldi un'azienda agraria della provincia di Arezzo. I fatti risalgono a marzo 2024, quando la donna, affetta anche da altre patologie, era andata in ospedale, a Città di Castello, accusando dolori all'addome e vomito. Ricoverata d'urgenza, era morta dopo un mese circa a causa di complicazioni che avevano deteriorato ulteriormente il quadro clinico. Dalle analisi di laboratorio, condotte dall'Asl Umbria 1, era emersa la presenza di Listeria monocytogenes, batterio rinvenuto in quantità superiore ai limiti di legge, anche in quello che rimaneva dell'insaccato, a casa della donna. Prodotto realizzato dall'azienda finita poi sotto i riflettori e acquistato in un negozio di Umbertide.