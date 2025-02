Terzotemponapoli.com - Mandato: “De Laurentiis? Atto dovuto al termine delle indagini”

Tommaso, avvocato, è intervenuto a Napoli Magazine Live, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Queste le sue parole:“Richiesta di rinvio a giudizio per Deed il Napoli?al, nulla di particolare. Solo con nuovi elementi potrebbero essercicomplicazioni, ma non credo sia questo il caso. Il 3-5-2 anche a Como a prescindere dal rientro di Olivera? Credo di sì, perchè mette nelle migliori condizioni in campo sia Raspadori che Lukaku, poi Olivera non avrà molto minutaggio dopo diverse settimane di stop.Anguissa diffidato contro il Como? Io lo farei riposare, ma la sua alternativa, ovvero Billing, non lo abbiamo mai visto.