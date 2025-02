Ilgiorno.it - Maltrattata e abusata a 13 anni. Il padre finisce davanti ai giudici

La maltrattava, insultava, umiliava continuamente. L’ha picchiata fino a farla finire in ospedale. Ma il peggio è emerso quando la ragazza è stata messa in sicurezza in una comunità, allontanata dal. È stato solo allora che ha raccontato degli abusi sessuali subiti più volte, ai quali è riuscita a sottrarsi solo una volta, quando ha iniziato a gridare e piangere. L’uomo, operaio di 48di origine straniera, ora è a processoal Tribunale Collegiale di Como, con le accuse di maltrattamenti in famiglia, lesioni e violenza sessuale, aggravata dal legame genitoriale e dall’aver commesso gli abusi su una persona di età inferiore ai 14. Perché la figlia, quando ha iniziato a subire le attenzioni del, aveva solo 13. Obbligata prima con promesse di regali, poi semplicemente imponendosi e obbligandola a fare ciò che diceva.