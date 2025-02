Ilrestodelcarlino.it - Maltrattamenti ai bimbi. Arrestata maestra d’asilo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unadi una scuola materna della Valle del Rubicone è statadai carabinieri con la pesante accusa di aver maltrattato dei bambini. Si tratta di una donna di mezza età residente in zona. A darne notizia è stato ieri il comando provinciale dei carabinieri di Forlì-Cesena, che non ha fornito molti elementi per contestualizzare il fatto, tant’è che ci sono stati sindaci i quali hanno dovuto comunicare ufficialmente che l’episodio non riguardava il loro territorio. Tuttavia la notizia ha avuto un tam tam immediato, sino ad avere delle connotazioni più precise rispetto a quelle fornite dagli stessi investigatori. I fatti risalgono tra le ultime settimane del 2024 e i primi giorni del 2025, quando si è appresa la notizia riguardo una insegnante, la quale avrebbe avuto dei comportamenti prepotenti in una scuola dell’infanzia della zona della Valle del Rubicone.