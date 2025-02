Ilgiorno.it - Malpensa e lo sgombero dei clochard: la Croce Rossa respinge le accuse

Leggi su Ilgiorno.it

, 19 febbraio 2025 - Ha suscitato polemiche l’operazione di allontanamento dei senza fissa dimora dall’aeroporto dimessa in atto dalle forze dell’ordine la scorsa settimana. Alcune associazioni di volontariato attive accanto aihanno criticato l’intervento, critiche che hanno riguardato anche la Cri, presente nello scalo durante lo. Parole in un caso molto pesanti arrivate con una lettera scritta da un volontario “Polizia, Carabinieri, Finanza, City Angels, persino laa caccia di sporchi”, a cui risponde Lorenzo Canziani, presidente del Comitato della Cri di Gallarate. “collabora da anni con i suoi operatori, formati ad hoc, con Sea per il supporto ai senza fissa dimora. Un lavoro costante, svolto con grande dedizione da volontari che fanno del contatto umano la loro missione.