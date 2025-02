Bresciatoday.it - Malore improvviso mentre rinnova la sua pizzeria: morto il titolare

Leggi su Bresciatoday.it

Dramma nella giornata di oggi, mercoledì 19 febbraio, a Rovato. Un uomo di 54 anni ha accusato unsi trovava nella sua, in fase di ristrutturazione, situata in via Cesare Battisti.L'allarme al 112 è stato lanciato poco prima delle 10: in pochi minuti, sono.