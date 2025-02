Dilei.it - Mahmood annuncia Sottomarini, testo e significato del nuovo brano

Leggi su Dilei.it

Dopo aver dato sfoggio della sua simpatia come co conduttore della quarta serata di Sanremo 2025 insieme a Geppi Cucciari, perè tempo di riabbracciare la voglia di fare musica.Il cantante pubblica, il suo ultimo singolo dopo l’enorme successo dell’album Nei letti negli altri. Eccodel suo ultimodi “”Dopo le sue incredibili partecipazioni con Soldi, Brividi e Tuta Gold,è tornato sul palco del Teatro Ariston: quest’anno, però, il cantante ha vestito i panni di co conduttore, regalando ai fan una versione inedita della sua anima artistica.Scelto da Carlo Conti per presentare gli artisti durante la quarta puntata insieme a Geppi Cucciari,ha però potuto regalare ai propri fan un altro momento di grande emozione: la presentazione inedita del suo ultimo singolo durante la puntata finale della kermesse.