Panorama.it - Madonna di Trevignano. Nel sangue il dna di Gisella Cardia. E a parlarne arriva anche il Daily Mail

La vera curiosità non è tanto nella notizia che neldelle "lacrime" delladisia stato rinvenuto il Dna di, quanto in chi la racconta. Che il, tabloid britannico noto più per i suoi toni sensazionalistici che per l’approfondimento, si occupi del caso delladie delle sue presunte lacrime di, ha colpito molti. Un evento che, per mesi, ha attirato curiosi e fedeli nel piccolo comune alle porte di Roma si è trasformato in un’indagine internazionale, al centro di un’inchiesta giudiziaria e con un dibattito pubblico che non accenna a placarsi.Il caso nasce nel 2016, quando, al secolo Maria Giuseppa Scarpulla, dichiara di aver assistito a una serie di apparizioni della. La statua che possiede, secondo quanto riportato, avrebbe cominciato a lacrimare, attirando centinaia di fedeli aRomano.