Le parole di Donaldsu Volodymyr, definito un «senza elezioni», hanno fatto il giro del mondo. Tra i leader europei è stato il cancelliere tedesco Olafa reagire rispondendo al Tycoon in difesa del leader ucraino. A Der Spiegel ha affermato: «È semplicemente sbagliato enegare al presidentela sua legittimità democratica. Quello che è vero è che Volodymyrè il capo di Stato eletto dell’Ucraina. Il fatto che non si possano tenere elezioni vere e proprie nel bel mezzo di una guerra è in linea con la Costituzione e le leggi elettorali ucraine. Nessuno dovrebbe sostenere il contrario». Infine ha ricordato che a iniziare la guerra è stata la Russia: «L’Ucraina si stando da una spietata guerra di aggressione russa da quasi tre anni.