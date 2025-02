Lopinionista.it - “…Ma tu rimani, buon compleanno Faber”: ecco com’è andata

Leggi su Lopinionista.it

ROMA – Ieri, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, si è tenuto “.Ma tu”, un incontro in occasione di quello che sarebbe stato l’85°di Fabrizio De André, voluto dalla Presidenza della VII Commissione Cultura, Scienza ed Istruzione della Camera dei Deputati e organizzato da AssoConcerti, l’associazione di categoria che raggruppa i più importanti organizzatori e produttori di musica dal vivo in Italia.Un appuntamento che è stato un omaggio a Fabrizio De André, tra le figure più importanti della Cultura italiana del XX secolo. Un Artista che ha rappresentato e rappresenta ancora oggi un elemento determinante per la formazione personale e culturale di intere generazioni. L’incontro è stato aperto dai saluti istituzionali da parte della Vicepresidente della Camera dei Deputati On.