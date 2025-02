Donnapop.it - Ma quella contro Marta Donà è davvero violenza di genere? Basta parlare di violenza sulle donne a vanvera

Leggi su Donnapop.it

Di tutta la vicenda di, la manager dei record, che negli ultimi anni ha vinto Sanremo ben quattro volte (con i Maneskin, Mengoni, Angelina Mango e Olly), non mi preoccupa il complottismosue presunte manovre per far vincere i propri artisti, ma l’uso improprio, fuorviante, sminuente della parola. Nella fattispecie, si parla impropriamente didi.Andiamo con ordine: dopo la vittoria di Olly, si è fatta spazio l’ipotesi, a mio avviso insensata e sviante, che il giovane artista abbia vinto grazie a. Ora, credere a questa teoria e non accorgersi di quanto pubblico abbia, significa vivere sconnessi dalla realtà. La vittoria di Olly è tutt’altro che una sorpresa, ma non perché abbia una manager forte: ha un pubblico forte, fatto di giovanissimi che ascoltano la sua musica e comprano i biglietti dei suoi concerti (in primavera ha un tour tutto sold out nei club e a seguire un tour nei palazzetti, anche questo già sold out).