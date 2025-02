Ilrestodelcarlino.it - Ma la libertà in Russia non vale per oppositori e giornalisti critici

Le posizioni di Marinella Mondaini potranno essere gradite da qualcuno, potranno far indignare qulcun altro. Ma non è questo il punto. Dice di sentirsi più libera a Mosca che in Italia? Ma in Italia può difendere pubblicamente Putin, anzi esaltarlo. Può sostenere le ‘ragioni’ dell’invasione di un Paese sovrano. Può giustificare una guerra orribile. Può esaltare un regime che incarcera glie li elimina. Può dileggiare l’Italia come ‘serva’ degli Usa. Un dissidente, un giornalista critico verso Putin e le azioni dell’esercito, un qualunque cittadino solidale con il popolo ucraino potrebbe fare lo stesso a Mosca? Emanuele Chesi