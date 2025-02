“Ma guardate e sentite quei due”. Grande Fratello, ‘show’ di Javier e Helena nella notte

Leggi su Caffeinamagazine.it

La casa delè spesso teatro di emozioni intense e relazioni inaspettate. Tra queste, la storia d’amore traMartinez edPrestes ha catturato l’attenzione di pubblico e coinquilini, evolvendosi rapidamente in momenti di passione e tanto divertimento. All’inizio del loro percorso nel reality,hanno mostrato una crescente complicità. Durante una puntata del 3 febbraio 2025,ha confessato ad Alfonso D’Apice di provare sentimenti profondi per, dichiarando di non riuscire a staccarsi da lei.>> “Questo schifo basta”., Lorenzo ne fa un’altra delle sue: stavolta contro MaVi e TommyQuesta rivelazione ha segnato l’inizio ufficiale della loro relazione all’interno della casa. La svoltaloro relazione è avvenuta il 6 febbraio 2025, quandoha vinto una prova in piscina contro Shaila Gatta, aggiudicandosi una serata speciale nel tugurio insieme a