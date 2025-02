Sport.quotidiano.net - L’Upc Sdh vince... anche senza giocare. Lotta ma deve arrendersi il Vp Canniccia

Serie B. Interessante, quell’asterisco. Nella 3ª giornata di ritorno del girone D,Sdh ha osservato il turno di riposo (da cui l’asterisco.), osservando con sguardo interessato la partita di Castelfranco di Sotto, dove la capolista Santa Croce è caduta 3-1 sotto i colpi del Toscanagarden. I camaioresi restano dunque dietro in classifica, ma con un bel jolly in mano, avendo giocato una partita in meno. Classifica: Lupi Santa Croce 38, Upc Sdh* 37, Sassuolo 37, Jumboffice* 33, Cus Genova 33, Ama San Martino 32, Trading Log Spezia 30, Invicta Grosseto 26, Toscanagarden 25, Cecina 22, Fiorano Modenese 19, Lupi Pontedera 18, Firenze 12, Scandiano* 12, Isomec Inzani 4. Serie B1. Seconda sconfitta consecutiva per il Vp, che nella 16ª giornata del girone B è stata sconfitta in casa da Ripalta Cremasca: 1-3 il punteggio finale (21-25, 25-20, 18-25, 25-27).