L’Uncem | Chiarezza sugli investimenti

E’Marche (Unione dei Comuni e comunità montane) a chiederedella Beko, salvaguardia dei posti di lavoro e misure di sostegno per il territorio prima della prossima riunione del Mimit in programma lunedì. "La situazione presenta aspetti contrastanti – osserva -. Per le Marche, e in particolare per Comunanza, si intravedono piccoli segnali positivi. La decisione di non chiudere il sito produttivo rappresenta un elemento di speranza per il tessuto economico e sociale dell’area. Tuttavia, restano interrogativi cruciali su, esuberi, strategie di sviluppo futuro". Il presidente di Uncem Marche Giuseppe Amici aggiunge: "Chiediamo pienasulla distribuzione dei 300 milioni di euro diannunciati da Beko. È fondamentale che le risorse siano finalizzate all’innovazione produttiva e alla creazione di valore a lungo termine".