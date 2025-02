Lukaku vuole il suo doppio doppio | aggiunge 9 gol e 7 assist

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-18 17:37:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue:Antonio Conte di solito migliora tutto ciò che tocca. E RomeluÈ uno di quei casi che, nonostante sia un giocatore in contrasto nell’élite con le sue figure di punteggio, oraanche il suo Capacità di frequentare i loro compagni di classe. L’enza a Raspadori nel primo gol contro La Lazio lo scorso fine settimana nella serie A significava il suo Settimo Pass per goal nel campionato italiano.È sempre stato conosciuto per essere un Strong Striker, sapendo come sopportare la palla, vai all’incidente e fai un buon gioco sul retro. I numeri parlano da soli. La stagione 2020/2021 in cui lo “Scudetto” si solleva come un giocatore, il belga ha raggiunto 24 gol e ha dato 11un record personale nella sua carriera sportiva.