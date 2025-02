Ilfattoquotidiano.it - “L’Ucraina protesta perché non era al tavolo? Ha avuto un posto per tre anni, poteva sistemare tutto anni fa”: Trump scarica Zelensky

Il presidente ucraino Volodymyr: come fanno a parlare di noi senza di noi? si chiede dopo i primi colloqui tra altissime autorità di Stati Uniti e Russia a Riad. Gli risponde proprio il presidente degli Stati Uniti Donald, da una conferenza stampa dalla sua residenza di Mar-a-Lago. “è arrabbiatanon era al? Hannounper 3e per tanto tempo prima. Avrebbero potutofacilmentefa, senza perdere tanti territori e senza perdere nessuna vita. Chi si lamentanon era alavrebbe dovuto concludere un accordo tanto tempo fa“, dice il capo della Casa Bianca.La Russia, non è un segreto, non vorrebbecome interlocutore. Enon nasconde la propria freddezza verso il presidente ucraino, anzi sfiora una tesi più volte sostenuta da Mosca cioè che il presidente ucraino non ha più legittimità rispetto ai suoi connazionali: “In Ucraina non ci sono state elezioni e c’è la legge marziale.