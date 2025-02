Lucio Corsi verso Eurovision 2025 Olly potrebbe rinunciare | Ho i concerti sold out

Leggi su Corrieretoscano.it

rappresentare l’Italia all’Song Contest.Il cantautore polistrumentista maremmano, secondo classificato al Festival di Sanremo con ‘Volevo essere un duro’, nonché secondo classificato anche in coppia con Topo Gigio nella serata duetti cover con ‘Nel blu dipinto di blu’, e vincitore del premio della critica Mia Martini,essere in gara a Basilea. Sul palco dell’Song Contest dal 13 al 17 maggio.Tutto dipende dalla decisione di, vincitore del Festival di Sanremo firmato Carlo Conti con ‘Balorda nostalgia’ con appena 0.4% in più dei voti di. Terzo Brunori Sas con ‘L’albero delle noci’, Federico Olivieri, 23 anni, manager Marta Donà vincitrice dell’Song Contest con i Maneskin, aveva già ventilato una possibile rinuncia nella conferenza stampa dopo la finale di Sanremo.