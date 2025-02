Lucio Corsi parla Leonardo Pieraccioni | Con lui ho ritrovato il vecchio mondo lontano dal robotico autotune

Leggi su Open.online

, la più intrigante scoperta dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, ancor prima del largo pubblico della Rai, ha colpito l’immaginario di diverse autorità della cinematografia nostrana. Il cantautore toscano, per dire, è l’unico della storia del Festival ad aver interpretato, pochi mesi prima di andare all’Ariston, sé stesso in una serie tv in cui partecioa al Festival. Neanche Carlo Verdone – che di musica ne capisce, e nella terza stagione di Vita da Carlo mette in piedi questa trama – probabilmente poteva pensare di prenderci con tale precisione.e Ceccherini protagonisti del video diMa non è l’unico ad aver dato fiducia a, perché nel video di Volevo essere un duro appaiono anchee Massimo Ceccherini. Proprio, contattato da Open, sudice: «Io sono cresciuto con Guccini,ni, Graziani, Fortis, quando ho sentitoho avuto un tuffo di speranza al cuore.