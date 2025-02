Fanpage.it - Lucio Corsi mania dopo Sanremo: la T-shirt di Topo Gigio va sold-out in poche ore

Leggi su Fanpage.it

è la grande rivelazione di: complice la sua immagine anti-convenzionale, tutti sono impazziti per lui e per il brano "Volevo essere un duro", per questo le sue T-consono andateout in breve tempo.