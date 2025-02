Thesocialpost.it - Lucio Corsi e la chitarra Wandrè: la storia del liutaio partigiano amato da Frank Zappa e Bob Dylan

ha portato sul palco di Sanremo uno strumento unico, la, creata dalAntonio Vandrè Pioli. Il cantautore toscano ha condiviso la sua scelta con un messaggio sui social: “Stasera mi vesto. Per l’ultima notte all’Ariston serve tirare fuori Excalibur dalla custodia”.Leggi anche: Lo riconoscete? È! Ecco cosa faceva prima di diventare un famoso cantautoreChi era?Nato nel 1926 a Cavriago, nel reggiano,ha vissuto tante vite:, giornalista, autore teatrale, imprenditore, operaio. Le sue chitarre hanno conquistato artisti come Bob, Adriano Celentano e Francesco Guccini. Il gruppo “Partigiani di“, nato per preservarne la memoria, ha consegnato laper Sanremo.