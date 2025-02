Amica.it - Lucio Corsi all’Eurovision al posto di Olly? Ecco quando lo sapremo

Non è passata neanche una settimana dalla vittoria dial Festival di Sanremo, che già si dibatte dell’Eurovision e di un possibile stravolgimento di quanto stabilito sul palco dell’Ariston. Il cantante genovese, infatti, potrebbe decidere di dare forfait a Basilea (sede della prossima edizione dell’Eurovision), lasciando così il, secondo classificato.Perchépotrebbe non essere all’EurovisionIntervistato da Alessandro Cattelan a Stasera c’è Cattelan, in onda su Rai 2,ha spiegato: «A maggio c’è il mio tour che è sold-out da un botto di tempo. Non ho ancora preso una decisione. So quanto sia una cosa grande, ci sto pensando». Incalzato dal conduttore, il giovane cantante ha ammesso che «rispetto il mio pubblico, perché mi ha portato dove sono ora, quindi sto valutando anche questo aspetto.