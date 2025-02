Movieplayer.it - Lucio Corsi all'Eurovision 2025? Olly dice la sua a Stasera c'è Cattelan

Leggi su Movieplayer.it

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo, c'è ancora un velo di mistero sulla presenza dial prossimo. Il cantante rivela cosa potrebbe accadere. Siamo ancora ubriachi dopo la settimana di Sanremo, ma nonostante ciò, gli occhi sono puntati sull'. In quanto trionfatore,dovrebbe rappresentare l'Italia al festival della musica europea. Da quel che sembra, il cantante ancora non ha preso una decisione e lo rivela ac'è. Proprio mentre si fa già il nome dicome suo sostituto. Caos: cosa ha decisoin merito alla sua partecipazione Il neo-vincitore è stato intervistato da Alessandronel suo salotto pop della Rai e, in questo contesto,ha espresso il suo parere sulla partecipazione all'