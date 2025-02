Internews24.com - Lucescu incensa Chivu: «Forse avrebbe avuto bisogno di una squadra intermedia prima di approdare in Serie A, ma riuscirà…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «di unadiinA, ma riuscirà.» Le parole dell’ex tecnico nerazzurroIntervistato da Golazo.ro, Mircea, ex tecnico dell‘Inter, ha commentato l’approdo dell’altro ex nerazzurro e connazionale, Cristian, sulla panchina del Parma.«Per lui è una cosa straordinaria tornare nel campionato italiano, questa volta da allenatore. E in unadiA. Ha maturato molta esperienza, conosce bene il calcio italiano. È un passo importante che ha compiuto. Pecchia è un ottimo allenatore per lacadetta, a dimostrazione del fatto che ha promosso il Parma, ma inA il livello è completamente diverso.di unadiinA, ma probabilmente si sente pronto.