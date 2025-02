Sport.quotidiano.net - LUCCHESE - IL RICORDO. Omaggio a Vannelli dalla Curva Ovest

A dieci anniscomparsa di Lorenzo– morto in un tragico incidente in sella alla sua moto, mentre percorreva il foro di San Giuliano, il 14 febbraio 2015 – , i ragazzi della, assieme ai genitori del ragazzo, Lido e Carla e alla sorella Loredana, lo hanno ricordato con una cena tutti assieme. Si sono ritrovati gli amici di una vita, i tifosi storici, fulcro del tifo rossonero, per mantenere ancora vivo ildi un ragazzo strappato alla vita e agli affetti più cari troppo presto., da sempre attivo nel tifo organizzato della sua amata, ha girato in lungo ed in largo l’Italia, dietro a questa grande passione. E gli amici, quelli di sempre, gli hanno ancora una volta reso il giusto. Al. Lomb.