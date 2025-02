Lanazione.it - Lucca, maxi sequestro di 10mila prodotti di Carnevale non sicuri

, 19 febbraio 2025 – Maschere, stelle filanti, coriandoli, bombolette spray, parrucche. Circadi, tra cui dei giocattoli, sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale diin alcune attività commerciali, perchè potenzialmente pericolosi per la salute dei minori. I finanzieri hanno accertato che erano sprovvisti della marcatura di conformità europea “CE” e delle indicazioni di provenienza. Le Fiamme Gialle, che con ilhanno intensificato i controlli per verificare la presenza dischi che potrebbero risultare dannosi per la salute del consumatore, hanno proceduto alanche di numerosi giocattoli per bambini, trovati sugli scaffali dei negozi privi delle informazioni minime di sicurezza. I titolari degli esercizi commerciali sono stati segnalati alla Camera di Commercio che provvederà ad irrogare le relative sanzioni.