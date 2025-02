Juventusnews24.com - Lucca Juventus, Nani (ds Udinese) svela tutto: «Abbiamo ricevuto tante chiamate ma è normale». Poi rivela questo su un altro obiettivo bianconero

di RedazioneNews24(dssull’attaccante accostato ai bianconeri: tutte le dichiarazioniIl direttore sportivo dell’Gianlucaha parlato a TMW per analizzare alcuni retroscena di calciomercato, anche su calciatori accostati alla Juve comee Bijol.PAROLE – «Il mercato di gennaio è estremamente difficile. I calciatori forti non te li danno altrimenti costano tanto. Pere Payero, non lo nego. Non mi preoccupo quando chiamano, ma quando non succede.che i giocatori forti siano richiesti e noidiversi sondaggi. Vendere a gennaio i pezzi forti però è complicato e tenerli vuol dire già fare un discreto mercato. Difficile resistere? No. Ci hanno chiesto anche Bijol e Kristensen.