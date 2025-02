Superguidatv.it - Luca Fantacone di Sony Music Italy: “Sanremo ha un impatto sul mercato alto, ecco perchè bisogna offrire qualità” – Intervista

Al Festival di2025,, oltre che con diversi cantanti in gara è stata protagonista anche di un’iniziativa che ha ottenuto enorme successo da parte del pubblico. La società di produzioneale, con sede a Milano, ha aperto durante la settimana festivaliera ilSTORE & MORE, un hub polifunzionale di oltre 150 mq in Corso Garibaldi 28 a, a pochi passi dal Teatro Ariston. Cittadini e turisti hanno avuto così la possibilità di incontrare i cantanti ma anche di scattare foto e molto altro. Noi di SuperGuidaTv abbiamo avuto il piacere dire, direttore catalogocosa ci ha raccontato sull’iniziativa e sulle novità che in futurointende sviluppare.di2025 –Cosa vi ha spinto a inaugurare ilStore & More proprio durante il Festival di? Quali sono le principali caratteristiche di questo spazio e come si inserisce nella strategia di?“Ci ha spinto la volontà di coinvolgere il pubblico più possibile attraverso uno spazio che non è solo di vendita, non è solo un negozio di dischi che già di per sé ha un valore, ma è uno spazio multimediale immersivo, dove il pubblico può avere un’esperienza, entrare nel mondo nellaa, dei nostri artisti e creare dei contenuti, condividerli e quindi vivere un’esperienza a tutto tondo in un’epoca dominata dallo streaming”In un’epoca dominata dallo streaming, qual è il ruolo di un hub fisico come questo?“Quello proprio di creare un’esperienza fisica, diciamo nella vita reale, proprio cercando di rompere un po’ quella disintermediazione che c’è fra chi è davanti a uno schermo di un cellulare o di un device digitale e il contenuto.