Luca Attanasio, la cerimonia di commemorazione alla Farnesina con il ministro Tajani

Venerdì 21 febbraio, alle ore 18:00, il Vice Presidente del Consiglio edegli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Antonio, deporrà presso la Scalea(palazzo della, lato Olimpico) una corona d’alloro in memoria dell’Ambasciatore. Lasarà l’occasione per commemorare il quarto anniversario dell’attentato in Repubblica Democratica del Congo dove persero la vita l’Ambasciatore, il Carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e l’autista del PAM Mustapha Milambo.Chi era, ambasciatore italiano in Repubblica Democratica del Congo, è rimasto ucciso nel febbraio 2021 durante un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite, insieme all’appuntato dei Carabinieri Vittorio Iacovacci (30 anni). Nato a Saronno, in provincia di Varese, ma cresciuto a Limbiate (provincia di Monza-Brianza)aveva 43 anni.