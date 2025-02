Superguidatv.it - Love, Reason, Get Even, replica puntata in streaming 19 febbraio 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 19– con la soap turca, Get. Nellaodierna quando Ozan scopre che Cinar ha venduto delle azioni ad Ayaz facendolo così diventare un azionista, va su tutte le furie, e quest’ultimo ne approfitta per rivelare a Ozan che Atlas è suo figlio. Ozan è sconvolto, e si arrabbia con Esra per avergli mentito. Ecco ilcon il settantunesimo episodio.