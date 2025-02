Bergamonews.it - Love bombing: troppo bello per essere vero!

Che cos’è il?Ilnon va confuso né con l’affetto né con l’amore. Significa “bombardamento d’amore” e cela un comportamento manipolativo utilizzato dal partner per controllare e sottomettere emotivamente la vittima attraverso manifestazioni, talvolta eccessive e non sincere, di affetto e attenzioni. Il termine fu coniato dalla psicologa americana Margaret Singer nel 1996 per indicare “un modello di comportamento usato da sette religiose, istituzioni, professionisti o semplici persone al fine di operare plagio, condizionamento e manipolazione”. Nonostante non sia un termine diagnostico,viene utilizzato dai professionisti della salute mentale per descrivere una forma disfunzionale di comportamento nelle relazioni umane (Beri, 2024).Specialmente nelle fasi inziali di una conoscenza, ilbomber seduce continuamente con ritmi serrati, “bombardando” la vittima di regali, complimenti, attenzioni, false promesse di un fantastico futuro insieme, facendola sentire una “principessa”, conquistando la sua fiducia e amicizia, affetto e infine il suo amore.