Louis Buffon in Nazionale ma non con Italia | convocato dalla Repubblica Ceca

Leggi su .com

(Adnkronos) – Prima la chiamata in prima squadra, poi quella in, ma non con l'. Sono stati giorni speciali perThomas, figlio di Gigi e giovane attaccante del Pisa. Ad appena 17 anni,è stato chiamato per la prima volta lo scorso weekend da Filippo Inzaghi in occasione della trasferta di .L'articoloin, ma non conproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.