Lotta all’evasione fiscale Recuperati 263 miliardi Meloni | merito del governo

Roma, 19 febbraio 2025 – Perè la dimostrazione che il suonon è quello degli evasori fiscali. Per il ministero dell’Economia una vera e propria boccata d’ossigeno sul fronte dei conti pubblici. Più in generale, è un risultato record nellacontro i furbetti delle tasse. I dati snocciolati ieri dall’azienda dell’Entrate sono inequivocabili dal momento che con 26,3di incassi, in aumento del 6,5% rispetto all’anno precedente, che salgono a 33,4considerando anche gli introiti non erariali, raggiungono il risultato più alto di sempre. AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO CONTROLLI AREA ACCERTAMENTI ECONOMIA Numeri che arrivano proprio mentre, nella maggioranza, si litiga sulla linea da seguire sul fronte delle tasse, con la Lega che continua a spingere sulla rottamazione quinquies, magari con una versione più generosa rispetto alle precedenti e Forza Italia che invece spinge sulla riduzione delle tasse per il ceto medio rivedendo al ribasso l’aliquota intermedia dal 35 al 33%.