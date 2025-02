Anteprima24.it - Lotta alla droga, fermati dai Carabinieri tre giovani

Tempo di lettura: < 1 minutoProsegue l’azione di prevenzione e contrasto alle attività illecite legate all’uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti, disposta dal Comando Provinciale deidi Avellino. In tale ambito, idella Stazione di Avella hanno segnalatocompetente Autorità Amministrativa tredell’area vesuviana/nolana, sorpresi in possesso di.I fatti si sono verificati nella giornata di ieri ad Avella, dove, l’atteggiamento sospetto dell’automobilista e dei due passeggeri di un veicolo fermato per un normale controllocircolazione stradale, ha indotto i militari dell’Arma ad approfondire gli accertamenti. All’esito dell’immediata perquisizione personale e veicolare, i tre sono stati trovati in possesso di circa 5 grammi di sostanze stupefacenti di tipo cocaina e crack, nascoste nel calzino indossato da una ragazza.