Ilrestodelcarlino.it - Lotta al vertice, la Jesina non perde colpi e resta attaccata alla Fermignanese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

non perdono un colpo. Successi di misura per le prime due del girone A di Promozione. Lapassa sul campo di un Barbara Monserra che, ma cade ancora, sperando finofine in una rimonta che però non avviene. Lapure soffre, ma trova tre punti all’ultima curva con il guizzo di Filippo Massei. Ben tre anconetane nelle prime cinque in classifica, perché vincono anche Marina e Vigor Castelfidardo rispettivamente contro Villa San Martino e Moie Vallesina. Ritorno al successo anche per la Biagio Nazzaro Chiaravalle che domenica non ha sbagliato in casa contro il Sassoferrato Genga migliorando una classifica non proprio idilliaca. Nel prossimo turno potrebbe essere una giornata favorevole per la(gioca sabato in casa contro il Villa San Martino) visto che laospiterà un Vismara reduce da tre ko di fila, ma pur sempre quarto in classifica.