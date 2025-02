Ilrestodelcarlino.it - L’ossessione del fidanzato: “Non devi perdere peso”. Condannato per stalking

Ferrara, 19 febbraio 2025 – Non poteva uscire con gli amici senza il suo permesso e doveva comunicare al compagno tutto quello che faceva, minuto per minuto.per il controllo di quell’uomo che diceva di amarla arrivava fino a dettare legge sull’aspetto fisico. Vietato truccarsi e, soprattutto, vietato dimagrire e scendere sotto un determinato. Il tutto per soddisfare i canoni estetici di quelche, col tempo, si stava sempre più trasformando in un persecutore. Sono pesanti le accuse addebitate a un 28enne di origine marocchina, finito a processo e poipernei confronti della ex, una 26enne ferrarese. Il processo a carico dell’uomo (celebrato in rito abbreviato) si è concluso ieri mattina davanti al gup di Ferrara Andrea Migliorelli. Il verdetto è pesante e supera anche le richieste (due anni) del pubblico ministero Andrea Maggioni: tre anni e quattro mesi di reclusione per una serie di condotte che si sarebbero consumate principalmente tra il luglio e il dicembre del 2023 in un paesino alle porte della città estense.