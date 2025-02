Ilgiorno.it - L’ospedale Manzoni si rinnova . Pronto soccorso, nuovi spazi. Con un ritardo di oltre un anno

Leggi su Ilgiorno.it

Il regalo era stato “incartato“ per il Natale del 2023, ma i pazienti lecchesi hpotuto “scartarlo“ solo ieri. È stata aperta la nuova area deldel, inaugurata il 22 dicembre del 2023. "Vi informiamo che a partire da martedì 18 febbraio è operativa la nuova area deldelAlessandrodi Lecco – è la sobria comunicazione dei manager della sanità pubblica lecchese -. Per i pazienti sottoliniamo che l’accesso ale all’area del triage rimarrà il medesimo". Cambiano invece gliper i pazienti e per gli operatori sanitari che li curano e assistono. Il nuovo, allestito in un prefabbricato, è costato poco più di 2 milioni solo per quanto riguarda le opere edili. I lavori sono iniziati a marzo 2022. Non sono ancora ultimati, perché sono solo la prima parte di un progetto più ampio che prevede anche la ristrutturazione del "vecchio" Ps.