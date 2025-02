L’ordine di Trump al Pentagono nel mirino le spese militari | Tagli dell’8% per i prossimi 5 anni

Leggi su Open.online

Potrebbero arrivare drasticial bilancio delleamericane, come indicato dal Segretario alla Difesa Pete Hegseth su indicazione di Donald. Secondo il Washington post, che cita funzionari a conoscenza della questione, ai vertici dele delle forze armate è arrivato un promemoria in un cui viene ordinato di elaborare piani perare l’8% dal bilancio della difesa in ciascuno deicinque. Una proposta che rischia di scontrarsi contro le resistenze interne e l’opposizione bipartisan al Congresso.Hegseth ha ordinato che iproposti fossero elaborati entro il 24 febbraio, secondo il promemoria, che include un elenco di 17 categorie che l’amministrazionevuole esentare. Tra queste: operazioni al confine meridionale degli Stati Uniti, modernizzazione delle armi nucleari e della difesa missilistica e acquisizione di droni d’attacco unidirezionali e altre munizioni.