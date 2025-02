Inter-news.it - Lookman risponde a Gasperini: «Irrispettoso! Questo mi ferisce»

Dopo l’eliminazione dell’Atalanta dalla Champions League per mano del Club Brugge, si è accesa una polemica tra Ademolae il tecnico Gian Piero. L’allenatore nerazzurro ha criticato pubblicamente l’attaccante nigeriano per aver calciato e sbagliato un rigore decisivo. Oggi è arrivata la risposta dell’attaccante.LA RISPOSTA – Le parole di Gian Pieronon sono passate inosservate, eha deciso dire con una dichiarazione sui social. L’attaccante ha espresso amarezza per l’accaduto, sottolineando di aver sempre dato il massimo per il club e di essere rimasto ferito dalle critiche ricevute: «Mi rattrista dover scrivere questa dichiarazione in un giorno come, soprattutto per quello che abbiamo realizzato insieme come squadra e come città. Essere additati nel modo in cui sono stato non solo mi, ma mi sembra anche profondamente, non da ultimo per l’immenso duro lavoro e impegno che ho sempre messo ogni giorno per aiutare a portare successo aclub e agli incredibili tifosi di Bergamo».