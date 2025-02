Bergamonews.it - Lookman risponde a Gasperini: “Irrispettoso, mi ha ferito. Il gruppo sempre al primo posto”

Che fosse stata una serata da dimenticare lo si era capito subito. Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram Ademolaha risalle parole di Gian Pieroin merito al rigore sbagliato dal nigeriano durante il ritorno dei playoff di Champions League contro il Club Brugge.“Non doveva calciarlo lui, è uno dei peggiori rigoristi che abbia mai visto – aveva dichiarato a caldodalla pancia del Gewiss Stadium -. I rigoristi erano De Ketelaere e Retegui, evidentemente era euforico e c’è stato questo episodio. Potevamo sbagliarlo anche con qualcun altro, però non è stato un bel gesto”.“Mi intristisce dover scrivere queste cose – esordisce Mola -, soprattutto per tutto ciò che abbiamo raggiunto insieme. Essere chiamato in causa in questa maniera non solo mi fa male, ma mi sembra anche profondamente, non in ultimo per tutta la dedizione e il duro lavoro che homesso ogni giorno per aiutare a portare successo a questa squadra e alla città di Bergamo”.