Juventusnews24.com - Lookman risponde a Gasperini, che bordata dell’attaccante! «Mi rattrista questa cosa. Le sue parole sono state irrispettose per due ragioni»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24energicamente aattraverso un messaggio social su Instagram: ecco le suenon le manda a dire ain maniera netta alle dichiarazioni dinel post partita di Champions contro il Bruges, gara che ha eliminato l’Atalanta. Questele suesu Instagram all’indirizzo dell’ex allenatore della Juve Primavera.«Midover scriveredichiarazione in un giorno come questo, soprattutto per quello che abbiamo realizzato insieme come squadra e come città. Essere individuati nel modo in cuistato non solo ferisce, ma mi sembra anche profondamente irrispettoso, non da ultimo per l’immenso duro lavoro e impegno che ho sempre messo ogni giorno per aiutare a portare il successo a questo club e agli incredibili tifosi di Bergamo.