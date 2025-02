Internews24.com - Lookman Gasperini, polverone in casa Atalanta: l’attaccante risponde per le rime all’allenatore – FOTO

Leggi su Internews24.com

di Redazioneinper ledopo le frasi di ieri in conferenza –Esplode ilintra Ademolae Gian Pieroivoriano nella giornata di oggi, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto mandare un lungo messaggio perre alle accuse ricevute dallo stesso suo allenatore il quale, dopo la sconfitta di ieri sera in Champions League contro il Bruges, aveva puntato il dito contro di lui per via del calcio di rigore battuto senza che fosse lui il rigorista designato. Da capire se questa frizione possa avere delle conseguenze negative per la squadra bergamasca, anche per quella che sarà la lotta scudetto con Inter e Napoli.IL MESSAGGIO – «Mi rattrista dover scrivere questa dichiarazione in un giorno come questo, soprattutto per quello che abbiamo realizzato insieme come squadra e come città.