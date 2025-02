Justcalcio.com - Lookman è così cattivo che lancia sanzioni?

2025-02-19 17:55:00 Il web è in trepidazione:“Auneolaè uno dei peggioritori di rigore che abbia mai visto.” Quello era schietto era Gian Piero Gasperini Con il suo giocatore dopo che l’Atalanta è caduto eliminato in Champions League contro le streghe. La squadra italiana ha perso 1-3 quandoche aveva segnato l’unico gol della sua squadra, stava perre una penalità massima. Se ha segnato, ha tagliato le distanze e ha messo la DEA in cravatta.Gasperini: “è una delle peggioriche io abbia mai visto”Tuttavia,mancato. Mignolet ha indovinato l’intenzione e ha fermato il lancio. Lì tutte le speranze di Bergama sono state diluite. Gasperini in seguito sorpreso da queste parole difficili che ha portato a un terremoto nella città del Nord Italia.