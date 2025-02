Ilfattoquotidiano.it - L’ombra dell’IA sulle auto elettriche e il problema della gestione dei dati raccolti

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nellesta rivoluzionando il settoremobilità, ma solleva anche interrogativi cruciali sulla sicurezza. Il recente annuncio di BYD, colosso cinese dell’elettrica, sull’implementazionetecnologia DeepSeek nei propri software ha riacceso il dibattito in Europa: chi controlla igenerati da questi veicoli e in che mani finiscono?Negli ultimi anni,revoli testate internazionali come Financial Times (articolo del 15 gennaio 2024), BBC (report del 7 dicembre 2023), Reuters e Le Monde hanno acceso i riflettori su un possibile rischio che idai veicoli cinesi possano finire nelle mani sbagliate. Secondo il Financial Times, alcuni funzionari europei temono che questivengano indirizzati nel Paese del Dragone senza controlli adeguati, alimentando sospetti su spionaggio industriale e vulnerabilità informatiche.