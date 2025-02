Ilgiorno.it - Lodi, il mistero del cadavere di Roberto Bolzoni e la pista del delitto: “Sangue e tagli sul volto”

Leggi su Ilgiorno.it

– Era sparito nel nulla domenica. Lo hanno ritrovano morto, ieri pomeriggio, a bordo della sua stessa auto, parcheggiata in una piazza di. Ilè coperto di. Quello di, 61 anni, è un. Inizialmente, l’ipotesi di lavoro prevalente per gli inquirenti era quella di un gesto estremo. Ora si considera con maggiore solidità l’idea che si sia trattato di unera riverso sul lato guida della vettura, ordinatamente allineata in piazza Omegna, estrema periferia Ovest di, a ottanta metri da via Raffaello, dove viveva con la moglie, una donna di origini asiatiche. L’uomo ha perso moltoe sul suoe sul collo sarebbero stati trovati segni compatibili con coltellate. Fendenti che, da una prima analisi degli esperti, potrebbero essere stati procurati con una lama di piccole dimensioni, non necessariamente un coltello.